"Non condanno la signora. Il rosario? Non...". Don Biancalani, la vergogna su Salvini a Pontassieve (Di venerdì 11 settembre 2020) "Non giustifico l'aggressione ma non condanno la signora". Don Massimo Biancalani, il parroco anti-Matteo Salvini di Vicofaro (Pistoia), non ce la fa: non riesce a prendere pienamente le distanze dalla congolese che ha aggredito il leader della Lega a Pontassieve. "Matteo cambi registro", intima il prete, da sempre impegnato nell'accoglienza dei migranti, secondo quanto riporta l'agenzia Adnkronos. "Non mi sento di solidarizzare con Salvini perché non fa passare giorno senza mandare messaggi ingiusti nei confronti di chi soffre". Don Biancalani, insomma, sta con la 30enne Auriane Fatuma Bindela. "Certo, avrei consigliato alla signora di non fare quel gesto ma non me la sento nemmeno di condannarla", aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) "Non giustifico l'aggressione ma nonla". Don Massimo, il parroco anti-Matteodi Vicofaro (Pistoia), non ce la fa: non riesce a prendere pienamente le distanze dalla congolese che ha aggredito il leader della Lega a. "Matteo cambi registro", intima il prete, da sempre impegnato nell'accoglienza dei migranti, secondo quanto riporta l'agenzia Adnkronos. "Non mi sento di solidarizzare conperché non fa passare giorno senza mandare messaggi ingiusti nei confronti di chi soffre". Don, insomma, sta con la 30enne Auriane Fatuma Bindela. "Certo, avrei consigliato alladi non fare quel gesto ma non me la sento nemmeno di condannarla", aggiunge ...

