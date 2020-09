Mattarella promulga decreto Semplificazioni, ma avverte: "evitare norme eterogenee" (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge Semplificazioni. La lettera alle alte cariche In una lettera inviata ai presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e del Consiglio, Giuseppe Conte, sottolinea: "il testo a me presentato, con le modifiche apportate in sede parlamentare, contiene tuttavia diverse disposizioni, tra cui segnatamente quelle contenute all'articolo 49, recante la modifica di quindici articoli del Codice della strada, che non risultano riconducibili" al fine "di agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture attraverso una serie di Semplificazioni procedurali, nonché di introdurre una serie di misure di semplificazione in materia di ... Leggi su agi (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato la legge di conversione dellegge. La lettera alle alte cariche In una lettera inviata ai presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e del Consiglio, Giuseppe Conte, sottolinea: "il testo a me presentato, con le modifiche apportate in sede parlamentare, contiene tuttavia diverse disposizioni, tra cui segnatamente quelle contenute all'articolo 49, recante la modifica di quindici articoli del Codice della strada, che non risultano riconducibili" al fine "di agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture attraverso una serie diprocedurali, nonché di introdurre una serie di misure di semplificazione in materia di ...

