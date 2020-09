Maria De Filippi invita un corteggiatore di “Uomini e donne” ad andare a “Ballando con le stelle” mentre la Carlucci dice “E’ ridicolo …” (Di venerdì 11 settembre 2020) Maria De Filippi e Milly Carlucci stanno per iniziare, come ogni anno, la sfida del sabato sera e, se da una parte c’è Maria De Filippi con la fortunatissima trasmissione “Tu si que vales” nella quale ci sono dei pezzi da 90 come Gerry Scotti, Rudy Zerbi Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli, dall’altra c’è Milly Carlucci con la solita giuria composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e, come presidente di giuria Carolyn Smith mentre come commentatore fuori campo Alberto Matano. Le squadre sono fortissime e amatissime su entrambe le reti e la sfida, ogni volta, è davvero difficile da vincere. Maria De Filippi cita “Ballando con le stelle” a ... Leggi su baritalianews

