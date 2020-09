Limatola, domenica il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Enzo Avitabile e i Bottari a Limatola, in provincia di Benevento. Il concerto è in programma domenica 13 settembre alle ore 21 in via XI Settembre. Il noto cantautore napoletano sarà protagonista di una serata all’insegna della grande musica. Vincitore di due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d’argento, un Globo d’oro e un Ciak d’oro, nel 2004 Enzo Avitabile, decide di non rinunciare al patrimonio lessico/musicale della sua terra ed è in questo periodo che nasce la voglia di incontrare, in un progetto musicale completamente nuovo, “i Bottari di Portico” ensemble che fa del ritmo ... Leggi su anteprima24

