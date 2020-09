L’età dell’innocenza ai confini del mondo

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 12 settembre 2020) Aipiù remoti del, che evocano l’avventuroso passaggio a Nordovest, dove il continente americano e la Russia si fronteggiano ai due lati dello stretto di Bering, c’è il piccolo villaggio di Chukotka. Proteso sul mare all’estremità della Russia, lo separano dall’Alaska appena 80 km. Per un ragazzo come Leshka, il protagonista di Kitoboy di Philipp Yuryev – premiato come miglior film delle Giornate degli Autori 2020, il primo della direzione artistica di Gaia Furrer – quegli 80 km … Continua L'articolo L’età dell’innocenza aidelproviene da il manifesto.