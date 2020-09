Istat: “Nel secondo trimestre persi 841mila occupati tra precari e partite Iva. Più colpiti gli under 35, le donne e i lavoratori del Sud” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Le dinamiche del mercato del lavoro risentono, ancor più che nello scorso trimestre, delle notevoli perturbazioni indotte dall’emergenza sanitaria“. E’ il commento dell’Istat ai dati sull’andamento dell’occupazione nel secondo trimestre dell’anno, tra il lockdown e la “fase 2“. Dati fortunatamente superati da quelli di luglio, quando si è registrata una ripresa. Ma preziosi per capire quali categorie sono state travolte, più di altre, dalla crisi del Covid. Sono i giovani, i precari, le donne, le partite Iva, i lavoratori del Sud. “Aumentano i divari territoriali nella partecipazione al mercato del lavoro”, commenta l’istituto, e “tornano ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

istat_it : Nel II trim. 2020 esportazioni in calo su base congiunturale in tutte le ripartizioni territoriali: -28,2% Sud e Is… - istat_it : Nel II trim 2020 il numero di occupati diminuisce di 470 mila unità (-2,0%) sul trim precedente. Tasso di occupazio… - istat_it : Nel II trim 2020 l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è in forte diminuzione rispetto trimestre preceden… - Agenpress : Istat. Lavoro. Metà occupati persi II trimestre è under 35 - cozzmat : RT @cozzmat: @giuslit Tutti però si chiedono: Di preciso, il programma #nextgenerationeu chi dovrebbe salvare? 'Istat, crolla sotto il 40… -