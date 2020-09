Giroud Juventus, conferme dall’Inghilterra: deciso il futuro del francese (Di venerdì 11 settembre 2020) Giroud Juventus – Dall’Inghilterra sono sicuri: Olivier Giroud rimarrà al Chelsea. Il giocatore è consapevole di avere un ruolo importante all’interno del club, visto che è diventato uno dei senatori dello spogliatoio. Pertanto la possibilità di una sua cessione in questa sessione di mercato è tassativamente esclusa. Dall’Inghilterra, esattamente da “Transferchanger” arrivano importanti novità su uno dei profili che nelle ultime ore sembravano circolare in ottica mercato attaccanti in casa bianconera. Infatti si pensava proprio al francese come sostituto qualora fossero saltate le due operazioni Suarez e Dzeko, ma gli inglesi escludono tassativamente la possibilità. Giroud Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 settembre 2020)– Dall’Inghilterra sono sicuri: Olivierrimarrà al Chelsea. Il giocatore è consapevole di avere un ruolo importante all’interno del club, visto che è diventato uno dei senatori dello spogliatoio. Pertanto la possibilità di una sua cessione in questa sessione di mercato è tassativamente esclusa. Dall’Inghilterra, esattamente da “Transferchanger” arrivano importanti novità su uno dei profili che nelle ultime ore sembravano circolare in ottica mercato attaccanti in casa bianconera. Infatti si pensava proprio alcome sostituto qualora fossero saltate le due operazioni Suarez e Dzeko, ma gli inglesi escludono tassativamente la possibilità., ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - GoalItalia : La Juventus pensa a Giroud ???????? [?? Sky] - juve_grecchi : RT @_Morik92_: Ho contattato l'agente di Olivier #Giroud, Michael #Manuello, che in maniera telegrafica fa sapere che 'in questo momento no… - Guidobaldo29 : RT @onlyju70: A #SkySport continuano a parlare di #Giroud... Girano nel buio più totale...????????????????????? #Juventus - onlyju70 : A #SkySport continuano a parlare di #Giroud... Girano nel buio più totale...????????????????????? #Juventus -