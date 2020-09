Gela, dopo il latte la mamma lo mette in culla: muore bimbo di 4 mesi (Di venerdì 11 settembre 2020) Tragedia in Sicilia. Un piccolo di soli 4 mesi è morto improvvisamente, era adagiato nella sua culla dopo aver mangiato il latte. l’ospedale di GelaUna tragedia che con molta probabilità è figlia del destino, di una fatalità. Non dovrebbero esserci responsabilità da parte dei genitori per la morte del loro figlio di soli 4 mesi. Il piccolo aveva appena mangiato la sua pappa: un biberon di latte. Poi la mamma lo ha messo nella culla per riposare. Ma qualcosa è andato storto, perché il bambino all’improvviso è diventato cianotico, non respirava più e a nulla sono valsi prima i soccorsi dei genitori stessi, e poi il trasporto d’urgenza ... Leggi su chenews

