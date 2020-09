F1 GP Mugello 2020 | Perez sarà penalizzato di una posizione in griglia di partenza

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 settembre 2020) Sergioverràdi unaindinel Gran Premio di Toscana del. I commissari di gara hanno sanzionato il pilota messicano per la collisione con Kimi Raikkonen nel corso delle seconde libere, quando il pilota della Racing Point ha sbattuto con l’Alfa Romeo uscendo dai box.ha dato la colpa alla configurazione di questa pista, all’esordio in Formula 1: “La linea di uscita dalla corsia dei box è troppo lunga e non dà abbastanza angolazione alle vetture. Ovviamente è un posto nuovo, non siamo mai stati qui prima. Sapevo che Kimi era lì ma ovviamente non così vicino, perché quando ero in pit lane non riesco a vederlo. E’ abbastanza lontano e ...