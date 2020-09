De Laurentiis positivo: quella frase che il presidente del Napoli continuava a ripetere ai suoi collaboratori… (Di venerdì 11 settembre 2020) Pubblicamente non ha parlato dopo quanto accaduto. Perlomeno non ancora. Aurelio De Laurentiis al momento deve pensare ad altro. E’ stato trasportato a Roma per accertamenti, non è asintomatico. Si farà ovviamente controllare e si sottoporrà al consueto periodo di isolamento in attesa del tampone negativo e della guarigione nei prossimi giorni. Spunta però una confessione, una frase che il presidente del Napoli continuava a ripetere ai suoi collaboratori dopo la notizia della positività al Covid e le successive polemiche seguite: “Se avessi immaginato di poter avere il Covid, non mi sarei mai messo in viaggio. Non avevo sintomi”, il virgolettato svelato da Repubblica. In basso tutti i momenti frenetici della ... Leggi su calcioweb.eu

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: DE LAURENTIIS POSITIVO AL COVID Riuniti in assemblea, seduti a pranzo in lunghe tavolate (ma oggi tutti assicurano a r… - ilfaroonline : De Laurentiis positivo al Covid-19: dalla Lega A di Milano, a Roma per la quarantena volontaria -