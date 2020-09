Coronavirus e partite Iva: calo del 30,7% delle iscrizioni nel secondo trimestre 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) secondo i dati diffusi dal ministero dell'Economia, sono state aperte 94.932 nuove partite Iva con una flessione del 30,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Leggi su firenzepost

infoiteconomia : Coronavirus, l'impatto sulle partite IVA: -30% nel secondo trimestre - gpcirronis : È di 330mila euro la somma che il comune di Arzachena ha deciso di destinare alle 386 aziende locali che hanno dovu… - BeppeMarottaMa1 : Pensate se l'Inter, nelle partite decisive della stagione, dovesse giocare con le riserve causa positività coronavi… - soteros1 : RT @moneypuntoit: ?? Coronavirus, l'impatto sulle partite IVA: -30% nel secondo trimestre ?? - moneypuntoit : ?? Coronavirus, l'impatto sulle partite IVA: -30% nel secondo trimestre ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus partite

Money.it

Aurelio e Laurentiis, presidente del Napoli, si è sfogato dopo le dure accuse di chi ha ritenuto il suo comportamento "poco responsabile". L'edizione odierna del quotidiano Repubblica svela un retrosc ...I dati del 10 settembre in Toscana. Nessun decesso, 19 guarigioni. 34 nuovi casi positivi in Asl Toscana nord ovest. Dall’inizio dell’epidemia sono stati eseguiti 609.191 tamponi, 7.212 in più rispett ...