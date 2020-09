Chiara Ferragni su Willy, parla l’autrice del post su Spaghettipolitics: «Offese a lei e a Fedez, ma concentriamoci sul messaggio» (Di venerdì 11 settembre 2020) Michela Grasso ha 21 anni, è di Gallarate (Varese) e studia Scienze politiche all’università di Amsterdam. Questa giovanissima ragazza ha creato un account Instagram di cui si è molto sentito parlare in questi giorni, Spaghettipolitics. Chiara Ferragni ha ricondiviso un post sull’omicidio di Willy scritto da Michela. L’abbiamo raggiunta telefonicamente per farle qualche domanda in merito alla questione e ragionare sulle associazioni fatte dalla stampa – l’articolo de Il Tempo titolato “Signora Ferragni, l’assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito” – e da alcuni esponenti politici – il dirigente di Fratelli D’Italia Francesco Di ... Leggi su giornalettismo

