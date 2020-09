Calciomercato Juventus, Bernardeschi al Barcellona: idea scambio (Di venerdì 11 settembre 2020) Il travagliato Calciomercato della Juventus ai tempi del Covid-19 non ha ancora esaurito i colpi di scena. Un’altra operazione sembrerebbe profilarsi sull’asse Torino-Barcellona, uno dei più caldi di questa estate. Dopo la lunga telenovela che ha portato Arthur in bianconero e Pjanic in blaugrana un altro scambio potrebbe essere in vista nei prossimi giorni. La Juve ed il Barcellona hanno un ottimo rapporto e spesso si sono date una mano in sede di mercato, e si starebbe tornando al tavolo delle trattative per darsi una mano a vicenda. Questa volta l’indiziato sembrerebbe essere Federico Bernardeschi, che potrebbe finire fuori dal progetto tecnico dopo un anno da dimenticare. Da notare come il ragazzo di Carrara abbia di recente cambiato procura, passando a Mino ... Leggi su tuttojuve24

