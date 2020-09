Brian De Palma compie ottant’anni. Auguri al regista di «Scarface» (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è un che di discreto, nelle generazioni di un tempo. Una riservatezza rara, che la fama non ha saputo tradire. Brian De Palma, che come Robert Redford non ha mai lasciato che il suo apparire pubblico ne fagocitasse il privato, non ha avuto bisogno mai, negli anni, di sostenere la propria notorietà con grandi scandali e piccolo gossip. Sposato tre volte, ha lasciato che a parlare fosse un’arte della quale, ad ottant’anni, ancora non si è detto stanco. Leggi su vanityfair

unaditante : RT @fraurolo121: In ogni forma d'arte crei nel pubblico l'illusione di guardare la realtà attraverso i tuoi occhi. La macchina da presa men… - pampam77019344 : RT @fraurolo121: In ogni forma d'arte crei nel pubblico l'illusione di guardare la realtà attraverso i tuoi occhi. La macchina da presa men… - fraurolo121 : In ogni forma d'arte crei nel pubblico l'illusione di guardare la realtà attraverso i tuoi occhi. La macchina da pr… - Ivo_Serentha : 11 settembre 1940 - Nasce il regista statunitense Brian De Palma - BlobRai3 : RT @misss_ff: Più brian de palma e meno infradito please #Blob -

