Andrea Padula al Basilea

Il ticinese si è legato ai renani fino al 2023.

Andrea Padula ha firmato un contratto con il Basilea valido fino al 2023. Già sotto la guida di Ciriaco Sforza al Wil nella seconda metà della scorsa stagione, il ticinese ha seguito il tecnico sulle ...

Andrea Padula ha fatto il grande salto. L'esterno ticinese di 24 anni ha infatti sottoscritto un contratto triennale con il Basilea, che lo ha prelevato dal Wil dove era già stato allenato da Ciriaco ...

