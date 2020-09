Aggressione a Salvini, quella maledizione gridata in faccia: il sospetto del rito di magia nera (Di venerdì 11 settembre 2020) Aggressione a Salvini: rosari e camicia strappati, maledizione gridata in faccia. E si fa strada il sospetto del rito di magia nera… Forse non è stato solo un gesto di rabbia estemporaneo e inconsulto. Il dubbio serpeggia sul web. Un servizio de Il Giornale, che ha intervistato Andrea Bocchi Modrone, antropologo ed esperto in religioni sincretiche afro-americane, argomenta e motiva i sospetti. Dietro quell’assalto, rabbioso e inquietante, potrebbe non celarsi solo il gesto di una squilibrata, ma potrebbe annidarsi molto di più. Compreso il voodoo…Non solo il gesto di una squilibrata. Dietro all’Aggressione al leader della Lega potrebbe esserci molto di più, compreso il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020): rosari e camicia strappati,in. E si fa strada ildeldi… Forse non è stato solo un gesto di rabbia estemporaneo e inconsulto. Il dubbio serpeggia sul web. Un servizio de Il Giornale, che ha intervistato Andrea Bocchi Modrone, antropologo ed esperto in religioni sincretiche afro-americane, argomenta e motiva i sospetti. Dietro quell’assalto, rabbioso e inquietante, potrebbe non celarsi solo il gesto di una squilibrata, ma potrebbe annidarsi molto di più. Compreso il voodoo…Non solo il gesto di una squilibrata. Dietro all’al leader della Lega potrebbe esserci molto di più, compreso il ...

