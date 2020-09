Vuole vendere aspirapolvere su Facebook ma è una truffa: denunciato 40enne (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGrottaminarda (Av) – I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno deferito in stato di libertà un 40enne di Acerra ritenuto responsabile di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, veniva attratta da un annuncio per la vendita di una aspirapolvere di ultima generazione, pubblicato su Facebook: considerato l’ottimo prezzo, non esitava a contattare l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sul prodotto sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’interessato il quale non esitava ad effettuare il pagamento di 350 euro mediante ricarica su carta ... Leggi su anteprima24

Come guadagnare con un blog: dagli introiti pubblicitari alle affiliazioni, dalla creazione di infoprodotti alla vendita di servizi ecco i consigli Cambiare lavoro e diventare un blogger di successo s ...

Ci sono voluti mesi di attesa, ma questa settimana Microsoft ha finalmente svelato i prezzi delle sue console di prossima generazione. Xbox Series X sarà venduta al dettaglio per $ 499. Nel frattempo, ...

