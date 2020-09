Scuola, Salvini prepara 'guerra' in Aula ad Azzolina (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Presenteremo la mozione di sfiducia per l'Azzolina la prossima settimana", assicura Matteo Salvini, che prepara l'affondo al governo in Aula sul tema della Scuola, principale suo cavallo di battaglia in questa campagna elettorale per le regionali. Da settimane il numero uno del Carroccio sta chiedendo la testa del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, perché ''inadeguata e incapace'' di assicurare una riapertura delle scuole in sicurezza. In realtà, il vero obiettivo è palazzo Chigi. Il 'Capitano' punta il dito su Azzolina per colpire più in alto, ovvero Giuseppe Conte. La mozione è in corso di definizione, per ora c'è solo una bozza che sarà sottoposta all'esame degli alleati Giorgia ... Leggi su iltempo

