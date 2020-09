Scuola nel caos, studenti in piazza il 25 e 26 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Manifestazione degli studenti il 25 e 26 settembre: “Il lavoro del Ministero è incerto e insufficiente”. ROMA – Manifestazione degli studenti il 25 e 26 settembre 2020. Non solo gli insegnanti, anche gli alunni sono pronti a scendere in piazza per protestare contro il Governo e la ministra Azzolina. Una situazione che continua ad essere incerta. La ripartenza è ormai alle porte e in molte scuole restano i dubbi sulla possibilità di far tornare gli studenti in classe in sicurezza. Da parte del Governo nessun passo indietro con l’anno scolastico che rischia di essere confusionario. studenti in piazza Gli studenti sono pronti a scendere in piazza. “La ... Leggi su newsmondo

