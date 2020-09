Scienza e istruzione attendono con ansia il Recovery Plan (Di giovedì 10 settembre 2020) Anche quest’anno settembre è caratterizzato da molti convegni malgrado il rischio Covid-19 non sia ancora superato. Alcuni hanno una grande risonanza pubblica se agli stessi partecipano personalità della politica dalle quali non sempre si hanno notizie precise sulle decisioni per avviare la ricostruzione post pandemia delle quali, anche in Italia, siamo in attesa.Altri convegni hanno meno presenza sui mass media ma, nella sostanza, non sono meno importanti. Tra questi ultimi consideriamo lo “European Open Science Forum 2020” tenutosi a Trieste pochi giorni fa. Forum di rilevanza Europea e Internazionale ricco di scienziati e tecnoscienziati che hanno trattato temi di assoluta rilevanza anche per le dinamiche che stanno caratterizzato la cosiddetta IV rivoluzione industriale.L’Italia e l’innovazione alla vigila del ... Leggi su huffingtonpost

GioRebuscini : @HuffPostItalia Scienza e istruzione: - HuffPostItalia : Scienza e istruzione attendono con ansia il Recovery Plan - Linda21836189 : @Gionath10857107 @silvia_rovatti @DiSantita Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezz… - vaneasimivrsa : RT @AndreaLompio53: Il #coronavirus, assieme al #sovranismo populista, hanno messo a nudo i limiti attuali di politica, società e scienza.… - paoloigna1 : RT @AndreaLompio53: Il #coronavirus, assieme al #sovranismo populista, hanno messo a nudo i limiti attuali di politica, società e scienza.… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienza istruzione Scienza e istruzione attendono con ansia il Recovery Plan L'HuffPost Sicilia, tentazione homeschooling: “Faccio da prof a mio figlio”

Adesso che l’anno scolastico si annuncia pieno di incognite e non si ha la certezza che potrà andare avanti fino a giugno senza intoppi, tanti genitori sono pronti a rinunciare alla scuola per sceglie ...

Rossella Bertolazzi vince il Compasso d'Oro alla carriera: è la Direttrice della Scuola di Arti Visive IED Milano

Rossella Bertolazzi si aggiudica il Premio Compasso d'Oro ADI alla Carriera, conferito questa mattina in occasione della XXVI edizione del “Compasso d'Oro ADI”, il più antico e autorevole riconoscimen ...

Adesso che l’anno scolastico si annuncia pieno di incognite e non si ha la certezza che potrà andare avanti fino a giugno senza intoppi, tanti genitori sono pronti a rinunciare alla scuola per sceglie ...Rossella Bertolazzi si aggiudica il Premio Compasso d'Oro ADI alla Carriera, conferito questa mattina in occasione della XXVI edizione del “Compasso d'Oro ADI”, il più antico e autorevole riconoscimen ...