Rrahmani: “Mi trovo meglio a giocare a 4. Solo a Verona ho giocato a 3” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il neo difensore del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. “Mi trovo meglio a giocare a 4. Solo a Verona ho giocato a 3. Poi dipende dagli allenatori con cui hai a che fare. I calciatori devono Solo mettersi a disposizione”. Su Osimhen: “Molto veloce ed è un vero attaccante. Ha grande voglia di fare gol. Oltre a Victor ci sono tanti attaccanti forti nel Napoli”. Su di sé: “Sono un giocatore aggressivo, ma difficilmente vengo ammonito. Il mio record di recuperi col Verona? Juric ci chiedeva spesso di giocarci l’uno contro uno. Forse per questo sono riuscito ad ottenere il record. Per me è importante essere aiutato ... Leggi su ilnapolista

