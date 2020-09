Regionali Puglia, sindaco di Lucera a Salvini: “Conosco la differenza tra pioggia e piscio” (Di giovedì 10 settembre 2020) BARI – “Vieni Salvini, vieni pure, non fai paura a nessuno anzi sei uno stimolo e potrei, se stimolato, diventare particolarmente interessante. Buona notte a tutti, anche a Salvini che ci ha “pisciato” in testa e ora dice che pioveva. Buona notte Matteo, io la sento la differenza tra la pioggia e il “Piscio”. Ci si sente domenica”. Lo scrive in un post pubblicato sui social Antonio Tutolo, sindaco di Lucera (Foggia) e candidato consigliere regionale per il centrosinistra, in vista della tappa lucerina di domenica prossima del segretario della Lega Matteo Salvini. Tutolo si augura che “non ci siano proteste e che Salvini abbia la possibilità di manifestare il proprio pensiero”, scrive e spiega: “Bisogna contrastarlo con gli argomenti non con le proteste. Non si può accusare qualcuno di fascismo e poi non farlo parlare tranquillamente”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Regionali Puglia, sindaco di Lucera a Salvini: “Conosco la differenza tra pioggia e piscio” VIDEO | Donne, Casellati: “Hanno costruito paese democratico, nessun traguardo precluso” Recovery Fund, Speranza: “Basta tagli alla sanità, ora una vera riforma del Servizio sanitario” Liliana Segre compie 90 anni, la telefonata di Mattarella Berlusconi sta meglio, ma avverte: “Malattia terrificante, usate le mascherine” Scuola, Conte: “L’anno scolastico inizia regolarmente il 14 settembre” Leggi su dire

ItaliaViva : Regionali, Puglia, @ivanscalfarotto : 'Noi la vera alternativa. Stasera in piazza a Nardò' - ItaliaViva : Regionali, #Puglia, domani tour di @davidefaraone per @ivanscalfarotto - La7tv : #omnibus La candidata alla regione Puglia @AntoLari1986 spiega le ragioni della sua candidatura: 'Da 5 anni sono co… - AntonioDonatoPa : RT @Mosquitas77: #StavoltaScalfarotto Regionali, Puglia, domani tour di Davide Faraone per Ivan Scalfarotto - valtaro : #Di Maio in Puglia tra referendum e regionali -