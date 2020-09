Piazzapulita speciale: anticipazioni 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Una nuova puntata di Piazzapulita sarà in onda stasera, 10 settembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, sarà in onda con la nuova stagione. Tra i temi trattati: l’estate della rimozione; la corsa al vaccino; il caos sulla riapertura delle scuole. Inoltre, il programma proporrà un’inchiesta sui negazionisti del covid. Piazzapulita: ospiti 10 settembre 2020 Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il professore di Microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti; l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; il professore di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo; i giornalisti Mario Calabresi, Riccardo Iacona, ... Leggi su ascoltitv

