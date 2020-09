Pausa caffè e licenziamento: quando ricorrono gli estremi? (Di giovedì 10 settembre 2020) Pausa caffè e licenziamento: quando ricorrono gli estremi? Le cause in materia di diritto del lavoro e rapporti contrattuali tra azienda e dipendente non sono certo infrequenti in Italia, tanto che molto spesso le parti finiscono per giungere in Cassazione. E ciò anche in relazione a situazioni che non lascerebbero pensare ad attriti e tensioni con il capo: tra tali situazioni, la Pausa caffè ha assunto rilievo e sulla sua durata e/o frequenza si è pronunciata appunto la Suprema Corte, con una recente ordinanza – ma non è la sola – che sicuramente sarà di orientamento in futuro, in casi analoghi. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sui rischi di essere licenziati per il fumo a lavoro e sulla ... Leggi su termometropolitico

