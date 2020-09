Ligue 1 2020/2021, terza giornata: programma, date, orari e diretta tv (Di giovedì 10 settembre 2020) Il programma completo della terza giornata di Liga 2020/2021. Il campionato francese entra nel vivo, con tutte le squadre pronte a scendere in campo nel fine settimana in arrivo. Si parte venerdì 11 settembre con la sfida tra Bordeaux e Lione, fino ad arrivare a domenica 13 settembre con la maggior parte degli incontri in programma. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. Il programma completo Venerdì 11 settembreore 21 – Bordeaux-Lione Sabato 12 settembreore 17 – Montpellier-Nizza ore 21 – Saint Etienne-Strasburgo Domenica 13 settembreore 13 – Lille-Metz ore 15 – Angers-Reims ore 15 – Digione-Brest ore 15 – Nimes-Rennes ore 15 – Lorient-Lens ore 17 – ... Leggi su sportface

