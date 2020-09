Lazio, Matri affiancherà Tare in dirigenza (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessandro Matri sta per tornare alla Lazio. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex attaccante entrerà nello staff dirigenziale biancoceleste. L'accordo con il direttore sportivo Tare è già stato trovato, ma verrà ufficializzato solo nei prossimi giorni, ... Leggi su sport.virgilio

