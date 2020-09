L’Ansa riporta fonti del Napoli: “De Laurentiis non aveva sintomi che facevano pensare al virus” (Di giovedì 10 settembre 2020) In mattinata l’agenzia di stampa Ansa ha pubblicato queste poche righe: Ieri, secondo quanto si apprende da fonti del Napoli, Aurelio De Laurentiis non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid: avvertiva solo un leggero mal di stomaco che aveva attribuito a del pesce mangiato la sera prima. Il presidente, fanno notare le fonti azzurre, è molto attento alle proprie condizioni fisiche e se avesse avvertito sintomi non avrebbe mai intrapreso un viaggio in nave e aereo da Capri a Milano e ritorno nella stessa giornata come invece ha fatto. L'articolo L’Ansa riporta fonti del Napoli: “De Laurentiis non ... Leggi su ilnapolista

