La Bce lascia i tassi invariati e conferma il piano Pepp (Di giovedì 10 settembre 2020) Bce lascia invariati i tassi di interesse. Prosegue l’acquisto di debito con il programma Pepp, ideato per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La Bce lascia invariati i tassi di interesse e conferma gli acquisti di debito col programma Pepp, legato all’emergenza coronavirus. L’orientamento della Bce è indice del fatto che la Banca Centrale Europea resta consapevole del fatto che l’emergenza economica legata al coronavirus non è ancora alle spalle. Di seguito il video della conferenza stampa del 10 settembre La Bce lascia invariati i tassi. Prosegue il piano di acquisto di debiti con Pepp Gli ... Leggi su newsmondo

