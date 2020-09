Juventus, trovato l’accordo con Higuain: futuro in MLS (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ terminata l’avventura di Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter di Giovanni Albanese, infatti, il centravanti si trasferirà all’Inter Miami. Presso la squadra di David Beckham, ritroverà il suo compagno di squadra, fino ad agosto, Blaise Matuidi. Prima di ufficializzare il trasferimento si dovrà discutere della cifra che riguarda la buonuscita. Juventus: Higuain verso l’Inter Miami La dirigenza bianconera sta discutendo la rescissione del contratto con l’argentino, che ha un accordo con il club militante in MLS League fino a dicembre 2022. L’addio del ragazzo comporterà una minusvalenza di circa 18 milioni di Euro ma permetterà alla società di Agnelli di risparmiare i 7,5 milioni di Euro ... Leggi su juvedipendenza

