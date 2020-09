Gran Bretagna | Boris, che non era Winston e aveva problemi con la realtà (Di giovedì 10 settembre 2020) Il governo Johnson ipotizza di disattendere il trattato di ritiro dalla Ue, firmato undici mesi addietro. Sino a che punto si spingerà, questa farsa negoziale? E perché la Ue insiste sul piano di gioco livellato? La storia infinita della Brexit che (ancora) non lo era si è arricchita di un ulteriore capitolo, che ben promette di essere quello più grottesco. A circa un anno dalla firma dell'accordo di ritiro (Withdrawal Agreement, per brevità WA) con la Ue, e dopo otto round formali di (...) - Europa / Inghilterra, Gran Bretagna, , Boris Johnson, UK Leggi su feedproxy.google

ricpuglisi : +++ La Fase 3 del vaccino di Astra Zeneca per #Covid19 è stata sospesa per sospetto di reazione avversa in un pazie… - fattoquotidiano : Boom di contagi in Gran Bretagna: 3mila casi in un giorno, è il picco più alto da maggio - marzia38580873 : RT @PsicheMKD: UE vs GB L'Unione Europea giovedì ha detto alla Gran Bretagna che dovrebbe buttare il piano della Brexit. Ovviamente, Boris… - valentinadigrav : RT @tempoweb: La #Brexit finisce in tribunale. L'#Ue minaccia #Londra: si rimangia gli impegni #10settembre - chiarapellegri9 : RT @PsicheMKD: UE vs GB L'Unione Europea giovedì ha detto alla Gran Bretagna che dovrebbe buttare il piano della Brexit. Ovviamente, Boris… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Covid Gran Bretagna: vietati i raduni con più di 6 persone da lunedì Corriere della Sera Pesticidi tossici vietati in Ue, Italia campione di export: ma il cibo "avvelenato" torna sulle nostre tavole

L'indagine condotta dall'unità di giornalismo investigativo di Greenpeace Uk: sostanze vietate in Ue vendute a paesi dai quali importiamo numerosi alimenti, rischi per ambiente e salute ROMA – Una nuo ...

Addio a Diana Rigg, l’“Agente speciale” della tv Anni 60

L’attrice britannica aveva 82 anni, è stata anche l’unica moglie di James Bond e la machiavellica Oleanna in “Game of Thrones” È stata l’unica moglie di James Bond – anche se Ian Fleming la faceva mor ...

L'indagine condotta dall'unità di giornalismo investigativo di Greenpeace Uk: sostanze vietate in Ue vendute a paesi dai quali importiamo numerosi alimenti, rischi per ambiente e salute ROMA – Una nuo ...L’attrice britannica aveva 82 anni, è stata anche l’unica moglie di James Bond e la machiavellica Oleanna in “Game of Thrones” È stata l’unica moglie di James Bond – anche se Ian Fleming la faceva mor ...