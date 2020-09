Colf, badanti e babysitter diventano assistenti familiari (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuovo CCNL settore domesticoColf, badanti e babysitter, tutte le novitàLe agevolazioniNuovo CCNL settore domesticoTorna su Non saranno più babysitter, Colf e badanti ma, dal primo ottobre, si chiameranno "assistenti familiari" e saranno figure inquadrate su diversi livelli in relazione mansioni. Questo comporta, da un lato più agevolazioni per chi ha necessità di assumere una seconda badante per le persone non autosufficienti e, dall'altro, aumenti salariali per coloro che se ne prendono cura. A stabilirlo ci pensa il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del settore domestico. Colf, badanti e babysitter, tutte le novitàTorna su Colf, ... Leggi su studiocataldi

Herbert403 : Il rientro di colf e badanti tra quarantene, test e paura del contagio. “La responsabilità è tutta delle famiglie:… - gioporce : Il rientro di colf e badanti tra quarantene, test e paura del contagio. “La responsabilità è tutta delle famiglie:… - StudioCanu : Colf, badanti e babysitter diventano assistenti familiari - FilippoCarmigna : Il nuovo contratto degli 'assistenti familiari'. ecco tutte le novità - FilippoCarmigna : Il rientro di colf e badanti tra quarantene, test e paura del contagio. “La responsabilità è tutta delle famiglie:… -