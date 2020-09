Cagliari, Godin a titolo definitivo: affare ad un passo (Di giovedì 10 settembre 2020) L’asse Cagliari-Inter è vivo. Anzi, per un Nainggolan destinato alla permanenza in nerazzurro, c’è un Godin che a sorpresa dovrebbe accasarsi proprio al club sardo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riporta il quotidiano, il 34enne centrale dell’Inter, a lungo colonna della nazionale uruguaiana, è vicino al trasferimento in rossoblù a titolo definitivo. Nelle ultime ore il suo nome era stato accostato anche al Rennes ma il Cagliari ha battuto la concorrenza. Dopo le indiscrezioni legate a Fazio, il Cagliari sembra aver trovato il rinforzo in difesa di lusso da regalare ad Eusebio Di Francesco. Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - AntonioRossoblu : @Glongari ti risulta #Godin ad un passo dal #Cagliari? - sandrino821 : @MazelliSofia Ma il Cagliari ha i soldi per godin chiedo per il mio amico @Diedo1985 ?? - stoavvelenato : RT @EmmeEmm_: Siete nati a Chernobyl dai non è possibile che state credendo a godin al Cagliari, poi magari prendete per il culo i gobbi ch… - GioGioInter : RT @shockthegalgo: Cioè il Cagliari non può permettersi Nainggolan a 4 milioni l’anno ma Godin a 5.8 sì? -