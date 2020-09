Aurelio De Laurentiis positivo al Covid: asintomatico, ha partecipato all’assemblea di Lega (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid 19. Il presidente del Napoli attualmente non manifesta sintomi, ma ha partecipato ieri all’assemblea di Lega nonostante fosse già positivo. Adl positivo al coronavirus: non è l’unico dirigente del Napoli ad avere il Covid. Nei mesi scorsi una brutta polmonite A dare la notizia è Il Napolista, secondo il quale De Laurentiis non sarebbe l’unica persona della famiglia ad aver contratto il coronavirus. Ci sarebbe infatti almeno un altro componente positivo al tampone. Anche se attualmente asintomatico, la situazione del presidente partenopeo è sotto stretto controllo dei medici, in quanto solo ... Leggi su italiasera

