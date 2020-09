Aurelio De Laurentiis positivo al covid 19: le ultime notizie (Di giovedì 10 settembre 2020) Arrivano notizie dell’ultima ora da Napoli: il patron Aurelio de Laurentiis sarebbe risultato positivo al covid 19. Queste le prime notizie che si apprendono nella mattina del 10 settembre 2020. La notizia non è una indiscrezione, in questi minuti infatti è stata pubblicata una nota ufficiale della società che conferma quanto trapelato sui media. “La Ssc Napoli comunica che il presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri“. Secondo quanto risulta al Corriere, è positivo al virus Sars-Cov-2 anche un familiare di De Laurentiis. Questa notizia invece ... Leggi su ultimenotizieflash

