Amnesia | The Dark Descent conGesù? Scopriamo il gioco che sarebbe potuto essere e non è mai stato

Amnesia: The Dark Descent con...Gesù? Scopriamo il gioco che sarebbe potuto essere e non è mai stato (Di giovedì 10 settembre 2020) Amnesia: The Dark Descent compie 10 anni e Frictional Games ha celebrato il traguardo condividendo alcune idee che alla fine non sono arrivate nel gioco finale. Lo sviluppo in generale è un processo estremamente iterativo, quindi non c'è da meravigliarsi che gli sviluppatori siano spesso diffidenti nel condividere cose che non hanno funzionato. Frictional Games ha pubblicato diversi tweet con i contenuti tagliati dalla versione finale e si è scoperto che tra le figure storiche del gioco poteva esserci addirittura Gesù.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Amnesia: The Dark Descent, alla scoperta dei contenuti tagliati dalla versione finale. - polpett_opi : Ci hanno dato una botta in faccia e poi ar gabbio. - Amnesia: The Dark Descent (Parte 5) - KappaFerruccio : Ma ieri erano 10 ANNI dall'uscita di Amnesia The Dark Descent......... - CannaTenerife : The full power of Amnesia right in your fingers ?? ???? Todo el poder de Amnesia en tus dedos ?? ???? Tutta la potenza de… - Viny_MT0 : CARAI IA TER JESUS EM AMNESIA THE DARK DESCENT HDYDJFHXHFJFJXH -

Ultime Notizie dalla rete : Amnesia The Amnesia The Dark Descent poteva avere armi, trampolini e persino Gesù GamingTalker Carabinieri, il tenente colonnello Befera lascia il comando provinciale di Latina

È stato per sette anni un punto di riferimento nell’Arma, ma anche per i cronisti, ai quali non ha mai fatto mancare la sua disponibilità. Anche quando c’era da dire «non posso, cercate di capire». Il ...

Mele è il film rivelazione di Venezia 2020 che racconta una pandemia (di amnesia)

Ha aperto la sezione Orizzonti. Sorprende, spiazza e fa pensare: chi saremmo senza memoria? E senza smartphone, pc e tecnologia? Al ricovero ospedaliero segue, per i dimenticati (pazienti non reclamat ...

È stato per sette anni un punto di riferimento nell’Arma, ma anche per i cronisti, ai quali non ha mai fatto mancare la sua disponibilità. Anche quando c’era da dire «non posso, cercate di capire». Il ...Ha aperto la sezione Orizzonti. Sorprende, spiazza e fa pensare: chi saremmo senza memoria? E senza smartphone, pc e tecnologia? Al ricovero ospedaliero segue, per i dimenticati (pazienti non reclamat ...