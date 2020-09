Vannini, la fidanzata di Ciontoli testimonia al processo: “Un colpo di aria dalla pistola” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tensione al processo per l’omicidio di Marco Vannini a Roma, la fidanzata del figlio di Ciontoli alla sbarra ha testimoniato che l’ex-militare aveva rassicurato tutti. Il processo a carico della famiglia di Antonio Ciontoli per la morte di Marco Vannini potrebbe avere una sentenza già questo mese. Sono imputati con lui il figlio Federico, la … L'articolo Vannini, la fidanzata di Ciontoli testimonia al processo: “Un colpo di aria dalla pistola” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

