Uso delle mascherine in classe: la verità secondo i pediatri (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Società Italiana di pediatria fa chiarezza sull’uso delle mascherine dei bambini in classe rispondendo alle fake news. Far indossare le mascherine ai bambini in classe, o no? È uno degli argomenti più dibattuti in questi giorni in vista della riapertura delle scuole. Tante sono le fake news che circolano in rete, e non solo … L'articolo Uso delle mascherine in classe: la verità secondo i pediatri è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Uso delle La verità sull'uso delle mascherine in classe secondo i pediatri AGI - Agenzia Italia Tenet riavvolge il nastro della battaglia tra pirateria online e copyright

Due indagini delle procure di Pesaro e Torino ebbero eco internazionale ... fin dal 1984 la correttezza della videoregistrazione di una trasmissione televisiva per uso personale. Un principio del ...

Coronavirus: 4 nuovi positivi nel Casertano, 76 casi ad Aversa. Positiva anche una bimba

Aversa – 4 nuovi positivi al Coronavirus nella Provincia di Caserta, 2 dei quali nell’Agro Aversano. Il sindaco Alfonso Golia ha fatto sapere che: “abbiamo altri due positivi, mentre è stata certifica ...

