Ue: De Benedetti, 'spendere bene soldi che arriveranno' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "La preoccupazione è di spendere bene i soldi che arriveranno dall'Ue. Per ora abbiamo aumentato il debito pubblico ma non abbiamo migliorato il paese". Ad affermarlo è Carlo De benedetti a 'Sky Tg24'. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Benedetti spendere

ROMA on line

Il Recovery Fund è stato il grande protagonista di questa 46esima edizione del Forum Ambrosetti, che si è svolta, come di consueto, a Villa d’Este, Cernobbio. Come utilizzare quei 209 miliardi di euro ...Ci mancava il livore di Carlo De Benedetti. L'Ingegnere mostra la sua solidarietà in modo del tutto curioso a Silvio Berlusconi che si trova ricoverato al San Raffaele di Milano per il contagio da Cor ...