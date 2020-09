Switch Pro: Nintendo avrebbe chiesto agli sviluppatori di prepararsi al 4K (Di mercoledì 9 settembre 2020) Secondo un report Nintendo avrebbe chiesto agli sviluppatori di preparare i loro titoli al 4K, probabilmente in vista di un sempre più discusso Switch Pro Da ormai diverso tempo si parla di un probabile modello aggiornato e più potente di Switch, e un report della testata Bloomberg sembra indicare che potrebbe far girare giochi in 4K. Come riportato dallo stesso sito inoltre l’eventuale Switch Pro potrebbe arrivare nel 2021, anche per reggere meglio la concorrenza con PS5 e Xbox Series X. Bloomberg: Nintendo ha chiesto agli sviluppatori di preparare i loro giochi al 4K Oltre ad informazioni su vendite e produzione della console, la testata Bloomberg ha riportato le ... Leggi su tuttotek

