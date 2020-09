Spazio: consigli da un astronauta [VIDEO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) In questo VIDEO Luca ricorda la sua infanzia e, dice, la risorsa più preziosa che abbiamo quando siamo giovani è il tempo. Egli incoraggia la prossima generazione a continuare a divertirsi, ma a farlo mentre si investe nella propria formazione e si semina per un futuro di successo. Il successo, continua Parmitano, non si misura con l’essere un astronauta, o con l’essere ricco, ma impegnandosi in progetti che ci danno soddisfazione e che contribuiscono a un mondo migliore. Se scegli qualcosa che ami, e ami ciò che fai, non lavorerai neanche un giorno della tua vita. Come astronauta dell’ESA di nazionalità italiana, Parmitano ha preso parte a due missioni di sei mesi nello Spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Durante la sua ultima missione, conosciuta ... Leggi su meteoweb.eu

dottoremaevero : RT @LaStampa: I consigli riportati nello spazio «Dottore ma è vero che...?», il portale anti fake news della Federazione degli Ordini dei m… - lettorisolitari : Spazio consigli di lettura: non avete ancora letto #VieDiFuga di #LucreziaSarnari? Fatelo! @ceraunavodka - Pratic_spa : ¦INSPIRATION Grande o piccolo che sia, il terrazzo porta la piacevolezza della vita open air a qualsiasi piano di c… - Saschaamazzini4 : RT @Dissi__Dente: @LaStampa 'I consigli riportati nello spazio «Dottore ma è vero che...?», il portale anti fake news della Federazione deg… - Pianeta_Design : Il monolocale, essendo uno spazio non troppo ampio, ha bisogno di... Confrontati o chiedi consigli agli esperti e u… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio consigli Spazio: consigli da un astronauta [VIDEO] Meteo Web Consiglio comunale Praga: allo studio il divieto di slot e Vlt in tutta la città

Il consiglio comunale di Praga entro questa settimana esaminerà una proposta che vuole vietare le slot e le Vlt in tutta la città. Dal 2024 a Praga potrebbe non esserci più spazio per slot e Vlt. Lo s ...

Bari, approvato ieri in Consiglio comunale il Piano triennale delle Opere pubbliche 2020-2022

BARI - Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022. Il documento consta di 311 interventi, suddivisi nelle tre annualità, di cui 160 (5 ...

Il consiglio comunale di Praga entro questa settimana esaminerà una proposta che vuole vietare le slot e le Vlt in tutta la città. Dal 2024 a Praga potrebbe non esserci più spazio per slot e Vlt. Lo s ...BARI - Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022. Il documento consta di 311 interventi, suddivisi nelle tre annualità, di cui 160 (5 ...