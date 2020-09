Somalia, kamikaze si fa esplodere in un bar di Mogadiscio: almeno 3 morti e 7 feriti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Somalia, kamikaze si fa esplodere in un bar di Mogadiscio: almeno 3 morti Un kamikaze si è fatto esplodere in un bar di Mogadiscio, capitale della Somalia, provocando la morte di almeno 3 persone e il ferimento di altre 7. La notizia è arrivata poco dopo le 18 di mercoledì 9 settembre ed è stata confermata su Twitter dal portavoce del ministero dell’Informazione. Secondo quanto ricostruito l’attentato è stato compiuto all’interno della caffetteria Blue Sky, situata nel centro della città e vicino al palazzo presidenziale. Sui social, intanto, sono stati pubblicati diversi video realizzati subito dopo l’attentato. L’attacco non ... Leggi su tpi

