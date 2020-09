“Siete delle scimmie, scendete dal bus”, così il l’anziano razzista provoca due passeggeri di colore. Ecco come finisce (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un pensionato razzista ha apostrofato due passeggeri di colore come “scimmie” mentre si trovavano tutti su un bus a nord di Londra. Ne è nata una accesa disputa verbale, quando uno di loro chiede conferma dell’offesa, l’anziano insiste: “Sì, siete delle scimmie”. Altri passeggeri tentano di sedare gli animi, chiedendo ai due passeggeri offesi di lasciare il bus. Loro accettano e scendono dal mezzo pubblico, ad un tratto però le nuove offese dell’anziano razzista, che si alza anche dal suo posto per invere, riaccendono gli animi. Per tutta risposta una delle persone oggetto di insulti razzisti è risalita sul bus e ha colpito ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (“Siete delle scimmie, scendete dal bus”, così il l’anziano razzista provoca due passeggeri di colore. Ecco come fi… - skywarvds : Sì, però siete delle merdine perché avete appena distrutto il mio cuore - VuerichGaia : RT @marta_canu: 'Emma ma un duetto con Najwa?' ' Non é previsto ma lo richiediamo, mi state rovinando la vita e anche a lei siete delle sta… - ilfattovideo : “Siete delle scimmie, scendete dal bus”, così il l’anziano razzista provoca due passeggeri di colore. Ecco come fin… - mxxnshere : RT @Y00NGIJK: È stato usato il nome di Jungkook per mettere scompiglio e una volta che la persona in questione si è resa conto che bighit e… -

Ultime Notizie dalla rete : “Siete delle Dettaglio Affaritaliani.it