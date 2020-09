Sebastiani esclude la pista Moncini: “Per me rimane a Benevento” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Qualcosa potrebbe succedere sull’asse Benevento–Pescara. Negli ultimi giorni sono circolati i nomi di Antei e Iemmello come possibili rinforzi per gli abruzzesi. Nomi che il presidente Daniele Sebastiani non ha pronunciato ieri nel lungo intervento a Rete 8. Il numero uno del Pescara si è però soffermato sul futuro di un altro giallorosso, vale a dire Gabriele Moncini. L’attaccante non rientra attualmente tra i possibili partenti ma le mosse di mercato del ds Pasquale Foggia potrebbero portare a rivedere i piani della Strega. L’arrivo di Lapadula rischia di togliere spazio all’ex Spal e le voci su Cornelius del Parma lasciano pensare che, in caso di arrivo anche del danese, Moncini potrebbe effettivamente decidere di cercare fortuna altrove. ... Leggi su anteprima24

