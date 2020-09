Scuola, presidi: difficile riaprire il 14, banchi in ritardo e spazi insufficienti (Di mercoledì 9 settembre 2020) «difficile riaprire le scuole il 14 settembre». L'allarme arriva dai presidi che avanzano l'upotesi di aperture differenziate da Scuola a Scuola.«Tutto il personale... Leggi su ilmessaggero

myrtamerlino : I #presidi chiedono di ripartire dopo le elezioni del 20 e 21 settembre. Molti di loro ci scrivono dicendo che non… - matteosalvinimi : Un video che vale mille analisi. Eppure la Azzolina si vanta di aver fatto un lavoro “TITANICO” (cit.). Piuttosto,… - NicolaPorro : #Conte ci ripensa anche sul #Mes. Intanto il ministro #Gualtieri parla di meno #tasse grazie all'#Europa e sul… - La7tv : #lariachetira Scuola, Maurizio #Molinari: 'Presidi, famiglie e insegnanti si stanno preparando affinché la riparten… - Pzzglc67d03 : RT @NicolaPorro: #Conte ci ripensa anche sul #Mes. Intanto il ministro #Gualtieri parla di meno #tasse grazie all'#Europa e sul #RecoveryFu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola presidi

Il Messaggero

Continuare ancora un po’ con le scuole chiuse dopo la chiusura più lunga sul pianeta. Già, perché italiano è il record relativo al tempo in cui le scuole sono state chiuse durante il 2020. Con danni e ...9 settembre - ROMA - ''Tutto il personale scolastico e' impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. E' evidente, pero', che per riaprire in sicurezza e' necessario che alcu ...