RTL 102.5 Power Hits Estate 2020: cantanti, scaletta e streaming (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa sera, mercoledì 9 settembre 2020, alle ore 20,35 all’Arena di Verona va in scena RTL 102.5 Power Hits Estate, il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone del 2020. A presentare la serata saranno Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi. Tra le special guest ci sarà anche Andrea Bocelli che ha annunciato la sua partecipazione ieri mattina in diretta su RTL 102.5. Ma quali saranno i cantanti sul palco? E la scaletta? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. cantanti Quali sono i cantanti che prenderanno parte al RTL 102.5 Power Hits Estate ... Leggi su tpi

TizianoFerro : Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su… - amorosoal : RT @Amorosiniitalia: ?? Questa sera #PowerHitsEstate in diretta su RTL 102.5, Sky Uno, TV8 e TikTok scopriremo quale sarà il brano eletto mi… - tsken_ : RT @rtl1025: È tutto pronto per stasera ? Dalle 20.35, in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su @SkyItalia , @tv8 e @TikTok_it ?? #P… - rtl1025 : È tutto pronto per stasera ? Dalle 20.35, in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su @SkyItalia , @tv8 e… - Vale41229116 : RT @amorosoal: OGGI E' IL GRANDE GIORNO ?? Power Hits Estate 2020 ?? In diretta su RTL 102.5, Sky Uno, TV8 e TikTok scopriremo quale sarà il… -