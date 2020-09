Ronaldo record: arrivano i complimenti di Pelé! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mas foram 101! Parabéns @Cristiano , por cada passo adiante em sua jornada! // I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano , as you reach ... Leggi su calciomercato

SkySport : Cristiano Ronaldo fa doppietta in Nazionale: 101 gol. Di chi è il record? La classifica - tuttosport : #Ronaldo da record: punizione e doppietta per i 101 gol con il #Portogallo FOTO ?? ?? - sportli26181512 : Ronaldo record: arrivano i complimenti di Pelé!: 'Pensavo che oggi avremmo festeggiato i 100 gol. Ma erano 101!...… - FrancescoSessa_ : Ci sono le opinioni e poi ci sono i numeri. Che quando sono tanti parlano chiaro, chiarissimo. Ennesimo record per… - katianicotra : RT @juventibus: Una leggenda bianconera, Michelangelo Rampulla, ci racconta la sfida Juve-Inter con il nerazzurro @FBiasin. Il record di Ro… -