Processo Vannini, in aula l’ex fidanzata di Federico: tanti ‘non ricordo’ e gli ‘ordini’ di Antonio Ciontoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Antonio Ciontoli ci disse di stare tranquilli che era solo un grande spavento, si trattava di un colpo d’aria partito dalla pistola. Marco stava avendo solo una crisi d’ansia”. Viola Giorgini, ex fidanzata di Federico Ciontoli, ricostruisce così dal banco dei testimoni nel processo d’appello bis per la morte di Marco Vannini, i drammatici minuti della notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, nella casa dei Ciontoli a Ladispoli. Attimi in cui Marco venne raggiunto da un colpo di pistola mentre era in bagno. Un fatto che gettò la famiglia nel caos, causando un ritardo nei soccorsi che se evitato avrebbe potuto salvare la vita al 21enne di Cerveteri. Viola, quella sera era lì, era la fidanzata di Federico, il figlio di Antonio Ciontoli, un ex militare vicino ai servizi segreti. Leggi su dire

