Piacenza-Sampdoria oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutto pronto per l’amichevole precampionato che vedrà Piacenza e Sampdoria di scena al Garilli. La formazione allenata da Claudio Ranieri è pronta a mettersi in mostra per mettere benzina sulle gambe in questo test da non perdere. Non sarà trasmesso in diretta tv o streaming ma sarà possibile seguire il live social dei due club sui rispettivi profili. Oltre che ovviamente con il live testuale offerto da Sportface.it minuto per minuto per non perdere le emozioni del precampionato blucerchiato. LA DIRETTA LIVE Leggi su sportface

Dalla_SerieA : Ripresa tra forza e tecnica a Bogliasco, mercoledì amichevole con il Piacenza - - UCS1946 : RT @sampdoria: ?? Ripresa tra forza e tecnica a #Bogliasco, mercoledì amichevole #PiacenzaSamp ?? - sampdoria : ?? Ripresa tra forza e tecnica a #Bogliasco, mercoledì amichevole #PiacenzaSamp ?? - clubdoria46 : #Piacenza-#Sampdoria, #ultras uniti contro la riapertura limitata - PiacenzaPress : Piacenza - Mercoledì sera al Garilli porte aperte a 900 tifosi per l'amichevole contro la Sampdoria -