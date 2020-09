Mise like a un post che inneggiava a Hitler: perquisito e indagato il consigliere leghista Luca Caprini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il like risale al giugno scorso. Luca Caprini, consigliere comunale della Lega a Ferrara, Mise “mi piace” a un post che inneggiava ad Adolf Hitler e ai forni crematori. Ora, a tre mesi di distanza, risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, al pari dell’autore del post, l’imprenditore Marco Faccini. I due sono stati perquisiti dalla Digos, nell’ambito di un’inchiesta del pm Andrea Maggioni. Il testo su cui Caprini, che è anche poliziotto e sindacalista del Sap (Sindacato autonomo di polizia), aveva messo il ‘mi piace’ era stato scritto per attaccare il cantante Sergio Sylvestre: «Ma ... Leggi su open.online

