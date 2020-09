Menu McDonald’s customizzati da star come Michael Jordan e Travis Scott: di cosa si tratta? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un Menu McDonald’s firmato interamente da Travis Scott. E’ la novità lanciata ieri nei negozi statunitensi della celebre catena di ristorazione. L’iniziativa durerà fino al 4 ottobre e consentirà di gustare uno speciale Menu firmato dal famosissimo rapper e produttore discografico. Un Menu semplice, senza particolarità: hamburger con formaggio e pancetta, patatine fritte e Sprite. Un’iniziativa che non resta fine a sè stessa, dato che McDonald’s ha deciso di promuoverla assieme ad altre attività benefiche. Resta da capire quale sarà l’accoglienza del pubblico, dato che “partnership” di questo tipo non sono così frequenti nella storia di McDonald’s. La più celebre è ... Leggi su nonsolo.tv

